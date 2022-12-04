Россияне с августа по ноябрь выиграли в лотерею более 725 млн рублей

Граждане России выиграли в лотерею с августа по ноябрь 2022 года около 725 млн руб., миллионерами стали 80 человек. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение компании «Национальная лотерея».

«В целом, благодаря лотереям компании, с августа по ноябрь в России появилось 80 новых миллионеров, а общая сумма выигрышей победителей превысила 725 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как напомнили в организации, в России с выигрыша в лотерею необходимо заплатить подоходных налог. В пресс-службе уточнили, что выигрыш до 4 тыс. руб. налогом не облагается, сумму до 15 тыс. руб. необходимо задекларировать в ФНС, а налог с выигрыша более 15 тыс. компания выплачивает сама.

Во второй половине ноября агентство РИА Новости написало, что в Москве 22-летняя студентка Екатерина Чучелина купила онлайн-билет лотереи «Все или ничего» и стала самым молодым лотерейным мультимиллионером, не отгадав ни одного числа.

Тогда же телекомпания NDTV сообщила, что американец, послушав своего друга, купил первый в жизни лотерейный билет и выиграл $150 тыс.