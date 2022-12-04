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Премьер Молдавии призналась, что страна сможет прожить два месяца без поставок газа

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Михай Карауш/РИА Новости

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна сумела пополнить газовые резервы и накопила 230 миллионов кубометров, которых хватит на два месяца в случае полного прекращения поставок топлива, передает РИА Новости.

Отмечается, что запасы Молдавии хранятся на Украине и в Румынии, так как у Кишинева нет собственных хранилищ.

«У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок будет перекрыт завтра», — заявила Гаврилица.

Она добавила, что все действия, предпринимаемые властями в области энергетики, позволяют получать доступ к этим ресурсам каждый день, даже если «Газпром» откажет в поставках необходимых объемов топлива.

Ранее сообщалось о планах Молдавии увеличить в декабре закупки газа при помощи альтернативных «Газпрому» поставщиков.

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