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Посол Доминиканы Данненберг: республика хочет поставлять в РФ ром, кофе, авокадо и сигары через третьи страны

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AP

Посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг заявил, что республика планирует наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, республика очень много экспортирует кофе в РФ, а когда туристы стали ездить в Дминикану, им понравился местный кофе, а в аэропорту даже стали размещать рекламу на русском языке со ссылкой, где этот кофе можно купить в Москве.

«Сейчас он тоже продается, но стоит подороже, в два раза примерно, за этот год объем сократился из-за трудностей в логистике. Но сейчас мы стараемся наладить поставки кофе через Ереван или Алматы», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что кофе также можно завозить через Узбекистан и Таджикистан, а ром — через Армению.

По его словам, республика в текущий момент ищет пути для экспорта. Например, представители Доминиканы поедут в Ташкент, чтобы наладить поставки кофе через Узбекистан. Посол подчеркнул, что планируется обдумать вариант использования Еревана для экспорта сигар, табака, рома и авокадо.

Ранее заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елена Ведута рассказала, что каждый Новый год в России сопровождается ростом цен и тарифов, и бытовая техника не исключение.

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