Минфин предложил развивать в России лизинг квартир на фоне отмены льготной ипотеки

В российском Минфине собираются проработать вопрос развития рынка лизинга жилья и сделать этот механизм аренды квартир с последующим поэтапным выкупом альтернативой ипотеке. Об этом написало издание РБК со ссылкой на проект стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.

В Минфине изданию подтвердили соответствующую информацию. В ведомстве предполагают, что такой механизм вместе с развитием рынка аренды поспособствует повышению доступности жилья. Представители министерства и Центробанка России накануне внесли проект стратегии в правительство.

Лизинг жилья разрешен в России с 2011 года. Однако, по словам младшего директора рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Зои Советкиной, в основном такие сделки касаются коммерческой недвижимости, и заключают их юридические лица. На 1 октября 2022 года на сегмент недвижимости приходилось 4% лизингового портфеля российских компаний.

Накануне заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что окончательное решение относительно дальнейшей судьбы программы льготной ипотеки на новостройки, действие которой должно завершиться 31 декабря 2022 года, пока не приняли. Вопрос обсуждают в правительстве.

Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки на новостройки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых.