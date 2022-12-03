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Слуцкий: ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на российскую нефть

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что страны Евросоюза сами себе устраивают энергетический кризис. Таким образом он прокомментировал установление странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

«Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран», — заявил Слуцкий, подчеркнув, что Россия не будет продавать нефть по обусловленным Евросоюзом ценам.

«Для нас важна наша экономическая целесообразность, а не искусственные внешние «ограничители», — отметил парламентарий.

3 ноября страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В тексте говорится, что ограничение начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.

Кроме того, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония и Австралия подтвердили свое намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов из России на своих внутренних рынках.

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