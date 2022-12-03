Reuters: крупнейший НПЗ Венесуэлы приостановил производство бензина

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Венесуэлы в городе Амуай приостановил производство бензина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, производств остановилось 1 декабря. Причиной этого стал выход из строя нефтеперерабатывающей установки.

В октябре сообщалось, что Иран запустил первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) El Palito на территории Венесуэлы мощностью в 100 тыс. баррелей в сутки.

В конце ноября газета The Wall Street Journal писала, что существенный рост поставок нефти из Венесуэлы в ближайшее время маловероятен даже несмотря на ослабление санкций со стороны США, так как Chevron необходимо выполнить ряд технических задач.

2 декабря WSJ писала, что китайские нефтеперерабатывающие заводы возобновили закупки российской нефти после недолгого перерыва.