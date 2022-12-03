McKinsey оценила расходы Германии из-за энергокризиса в €100 млрд в 2022 году

Постоянные изменения цен на газ и уменьшение поставок обойдутся экономике Германии в €100 млрд по итогам 2022 года. Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на подсчеты консалтинговой компании McKinsey.

«Из-за скачков цен на газ и сокращения поставок Германия в 2022 году потеряет €100 млрд. При этом газ останется одним из основных энергоносителей для ФРГ еще не менее десяти лет. Кроме того, мнение, что от природного газа можно отказаться как от источника энергии всего за несколько лет, несостоятельно», — отметил представитель McKinsey Александер Вайс.

По его словам, отказ от использования газа из России на фоне попыток перейти на использование зеленой энергетики приведет к зависимости в других аспектах. Если в прошлом году Германия закупала больше полвины (55%) газа в России, то сейчас страна закупает 95% солнечных батарей в Китае.

Аналитики посчитали, что для немецких потребителей цены на газ вернутся к норме лишь в 2025 году. При этом все это оказывает отрицательное воздействие на промышленность, что сказывается на экономике в целом.

23 ноября газета Die Welt со ссылкой на соответствующий документ ведомства писала, что министерство финансов Германии по рекомендации Евросоюза (ЕС) намерено облагать сверхприбыли нефтегазовых предприятий налогом в размере 33%.