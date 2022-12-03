G7 и Австралия подтверждают план поэтапного отказа от импорта российской нефти

Страны G7 (Группы семи — США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия подтверждают намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов из России на своих внутренних рынках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление коалиции.

«Мы подтверждаем свое намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на наших внутренних рынках. Это обязательство остается неизменным после введения политики ценового предела», — сказано в сообщении.

Страны G7 также призвали не входящие в коалицию государства, которые занимаются импортом российской нефти, присоединиться к установленному потолку цен. По их мнению, «это отвечает экономическим интересам» данных стран.

3 ноября страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В тексте говорится, что ограничение начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что потолок цен на российскую нефть обеспечит поток более дешевой нефти из России на глобальные рынки.

Также в минфине США сообщали, что РФ может продавать нефть в рамках введенного лимита через поставщиков услуг Группы семи, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне «большой семерки», ограничив объем своих продаж.