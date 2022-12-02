В Airbus заявили, что откажутся от российского титана через несколько месяцев

Генеральный директор «Эрбас Дифенс энд Спейс» Михаэль Шолльхорн заявил, что Airbus откажется от российского титана при производстве самолетов через несколько месяцев, сообщает Reuters.

«Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе [поставок] титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы. В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — утверждает Шолльхорн.

По его словам, Airbus уже отказались от использования российского титана в производстве военной техники, но пока продолжают его использовать для гражданской авиатехники. Airbus планирует заменить титан из России поставками из США и Японии.

Однако в Reuters уточняют, что процесс сертификации новых поставщиков титана может занять годы — таковы строгие стандарты авиакосмической отрасли.

Ранее российские ученые разработали эффективный способ производства губчатого титана.