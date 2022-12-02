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В Airbus заявили, что откажутся от российского титана через несколько месяцев

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asdnews.com

Генеральный директор «Эрбас Дифенс энд Спейс» Михаэль Шолльхорн заявил, что Airbus откажется от российского титана при производстве самолетов через несколько месяцев, сообщает Reuters.

«Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе [поставок] титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы. В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — утверждает Шолльхорн.

По его словам, Airbus уже отказались от использования российского титана в производстве военной техники, но пока продолжают его использовать для гражданской авиатехники. Airbus планирует заменить титан из России поставками из США и Японии.

Однако в Reuters уточняют, что процесс сертификации новых поставщиков титана может занять годы — таковы строгие стандарты авиакосмической отрасли.

Ранее российские ученые разработали эффективный способ производства губчатого титана.

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