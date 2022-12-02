Axios: Канье Уэст отказался от покупки соцсети Parler

Рэпер Йе (ранее известный как Канье Уэст) отказался от покупки соцсети Parler после слов одобрения, которые музыкант высказал в адрес Адольфа Гитлера, сообщает портал Axios.

«Parler объявил, что достиг взаимного соглашения с Канье Уэстом об отмене продажи соцсети», — указано в сообщении компании Parler.

Эта соцсеть некоторое время позиционировалась как альтернатива Twitter, после того, как был заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. После массовой «миграции» его сторонников в Parler, Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах.

Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил в эфире передачи InfoWars, что ему нравится Адольф Гитлер.

Рэпер также удивился тому, что нельзя сказать что-то хорошее о человеке, который, по его словам, изобрел «шоссе» и «микрофон».

При этом в ходе интервью на нем был надет черный капюшон, полностью покрывающий лицо.