Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Axios: Канье Уэст отказался от покупки соцсети Parler

close
100%
Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер Йе (ранее известный как Канье Уэст) отказался от покупки соцсети Parler после слов одобрения, которые музыкант высказал в адрес Адольфа Гитлера, сообщает портал Axios.

«Parler объявил, что достиг взаимного соглашения с Канье Уэстом об отмене продажи соцсети», — указано в сообщении компании Parler.

Эта соцсеть некоторое время позиционировалась как альтернатива Twitter, после того, как был заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. После массовой «миграции» его сторонников в Parler, Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах.

Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил в эфире передачи InfoWars, что ему нравится Адольф Гитлер.

Рэпер также удивился тому, что нельзя сказать что-то хорошее о человеке, который, по его словам, изобрел «шоссе» и «микрофон».

При этом в ходе интервью на нем был надет черный капюшон, полностью покрывающий лицо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть