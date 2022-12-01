Китаист Ницула: нефтегазовая сфера — это главное направлением сотрудничества России и КНР

Нефтегазовая сфера является главным направлением сотрудничества России и Китая. Такое мнение выразила китаист, главный редактор Telegram-канала «НЕЗАПАД» Анастасия Ницула в разговоре с Lenta.ru.

По словам китаиста, Пекин хочет покупать газ не на мировых рынках по волатильным ценам, а с российских месторождений, в разработке которых принимают участие национальные нефтегазовые компании.

Кроме того, Ницула считает наиболее выгодным для обеих стран развитие углеводородных проектов в Арктике. Также она отметила, что из-за ухудшения отношений между США и Австралией, Китай рассматривает Россию как надежного поставщика сжиженного природного газа (СПГ), который может гарантировать поставки по конкурентоспособным ценам.

В первой половине октября вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в Китай запланированы на уровне 22 млрд кубометров в 2023 году.

На этой неделе глава российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что Россия за десять месяцев 2022 года нарастила поставки нефти в Китай на 9,5%, до 72 млн т, что позволило стране занять второе место среди поставщиков топлива КНР.