Nihon Keizai: эмбарго на российские нефтепродукты еще сильнее затормозит развитие Европы

Запрет властей Евросоюза (ЕС) на поставки российских нефтепродуктов, перевозимых морским путем, обострит проблему дефицита дизельного топлива в регионе. Только по итогам ноября стоимость фьючерсов в ЕС выросла на 40% в сравнении с показателями конца 2021 года, сообщает японская газета Nihon Keizai Shimbun.

Европейское эмбарго на российские нефтепродукты, доставляемые по морю, вступает в силу с 5 февраля 2023 года. Данное ограничение вошло в восьмой пакет международных санкций против Москвы.

«Стоимость дизельных фьючерсов в этих регионах (Европе и США. — «Газета.Ru») выросла на 40% по сравнению с концом прошлого года <....> Существует риск, что резкое удорожание дизеля окажет инфляционное давление на экономику и затормозит ее развитие», — говорится в материале.

Данное горючее имеет широкий спектр применения. Дизельное топливо используется, в частности, для заправки легковых и грузовых автомобилей, а также задействуется в промышленном производстве электроэнергии. Отказ Европы от российского дизельного топлива может привести к еще большему росту цен, уточняется в статье.

«ЕС зависел от Москвы наполовину от общего объема импорта. Хотя он пытается нарастить поставки из США и Ближнего Востока, чтобы заменить санкционную продукцию, рост стоимости неизбежен из-за конкуренции со стороны существующих покупателей», — пришли к выводу авторы заметки.

29 ноября агентство Bloomberg сообщило, что эмбарго на российский дизель обернется «большой проблемой» для Евросоюза из-за высокого уровня зависимости региона от данного вида горючего. В результате в 2023 году ЕС рискует столкнуться с усилением энергетического кризиса.