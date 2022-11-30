В ЕЦБ пришли к выводу, что биткоин находится «на последнем дыхании»

Укрепление биткоина в позиции около $20 тыс. — это последний вздох цифровой валюты. Такое мнение выразили генеральный директор направления платежной инфраструктуры Европейского Центробанка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайл и советник Юрген Шааф в своем обзоре.

В обзоре отмечается, что курс биткоина поднимался до $69 тыс. в ноябре 2021 года и упал до $17 тыс. к середине июня 2022 года, после чего колеблется около отметки в $20 тыс.

«Сторонникам биткоина эта стабилизация кажется передышкой перед подъемом к новым максимумам. Однако более вероятно все же, что это искусственно поддерживаемый последний вздох перед дорогой в небытие», — отметили аналитики регулятора.

Представители ЕЦБ также подчеркнули, что биткоин не является приемлемым платежным средством или формой инвестиций, в связи с чем эту валюту не должны легитимизировать.

По данным криптобиржи Binance, к 21:20 (мск) один биткоин стоил $16,778.

В первой половине ноября американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск спрогнозировал долгую криптозиму для биткоина, в которую первая цифровая валюта в мире выстоит.