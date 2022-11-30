Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Зеленский подсчитал расходы на восстановление Украины

Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется более $1 трлн

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны потребуется более $1 трлн, и для этого Киев привлекает страны-партнеры. Его слова приводит ТАСС.

«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины», — сказал Зеленский, добавляя, что «общий объем работ — более триллиона долларов».

Украинский президент пояснил, что страны-партнеры и компании смогут при помощи системы шефства заняться восстановлением конкретного региона, города, сферы или предприятия. По его словам, интерес к этому проявили Франция и Великобритания, Нидерланды и Германия, Дания и Финляндия, Италия и Турция, Польша и Португалия, Чехия и Словения, Латвия и Эстония, Швейцария и Словакия, Австрия и Греция, Канада и США, Япония и Австралия.

Ранее главы МИД Исландии, Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции обязались поддержать Украину в подготовке к зиме. Также они поддержали расширение зерновой инициативы. Кроме того, страны планируют усилить и сотрудничество в сфере кибербезопасности и цифровизации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть