Зеленский подсчитал расходы на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны потребуется более $1 трлн, и для этого Киев привлекает страны-партнеры. Его слова приводит ТАСС.

«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины», — сказал Зеленский, добавляя, что «общий объем работ — более триллиона долларов».

Украинский президент пояснил, что страны-партнеры и компании смогут при помощи системы шефства заняться восстановлением конкретного региона, города, сферы или предприятия. По его словам, интерес к этому проявили Франция и Великобритания, Нидерланды и Германия, Дания и Финляндия, Италия и Турция, Польша и Португалия, Чехия и Словения, Латвия и Эстония, Швейцария и Словакия, Австрия и Греция, Канада и США, Япония и Австралия.

Ранее главы МИД Исландии, Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции обязались поддержать Украину в подготовке к зиме. Также они поддержали расширение зерновой инициативы. Кроме того, страны планируют усилить и сотрудничество в сфере кибербезопасности и цифровизации.