Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Евразийский банк развития заявил о рисках углубления экономического спада в России

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Процесс адаптации российской экономики к масштабным международным санкциям может занять продолжительное время из-за нарушений логистических цепочек, осложнений валютных расчетов и снижения экспортных доходов, сообщается в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Благодаря постепенной адаптации к санкциям экономический спад в России замедлится до 2% <....> Ограничивать деловую активность в России в 2023 году продолжат повышенная неопределенность, трудности в поставках продукции инвестиционного, промежуточного назначения и ограничение доступа к передовым технологиям. К росту российская экономика может перейти в 2024 году — на 1,5%», — спрогнозировали в ЕАБР.

При этом риски усиления темпов инфляции в стране могут сохраниться и в следующем году. Это будет обусловлено вступлением в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов — с 5 февраля 2023-го.

«Риски очередного витка ускоренной инфляции остаются значительными на фоне неопределенного влияния нефтяного эмбарго ЕС на динамику внешней торговли России, повышенных инфляционных ожиданий и ожидаемого прекращения действия временных дезинфляционных факторов», — предупредили в Евразийском банке развития.

28 ноября предприниматель Олег Дерипаска заявил об опасениях по поводу возможного «скукоживания» российской экономики из-за денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Ее особенности могут привести к отсутствию потребительского спроса, в результате чего восстановление производства в стране после ввода международных санкций окажется под угрозой срыва.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть