Евразийский банк развития заявил о рисках углубления экономического спада в России

Процесс адаптации российской экономики к масштабным международным санкциям может занять продолжительное время из-за нарушений логистических цепочек, осложнений валютных расчетов и снижения экспортных доходов, сообщается в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Благодаря постепенной адаптации к санкциям экономический спад в России замедлится до 2% <....> Ограничивать деловую активность в России в 2023 году продолжат повышенная неопределенность, трудности в поставках продукции инвестиционного, промежуточного назначения и ограничение доступа к передовым технологиям. К росту российская экономика может перейти в 2024 году — на 1,5%», — спрогнозировали в ЕАБР.

При этом риски усиления темпов инфляции в стране могут сохраниться и в следующем году. Это будет обусловлено вступлением в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов — с 5 февраля 2023-го.

«Риски очередного витка ускоренной инфляции остаются значительными на фоне неопределенного влияния нефтяного эмбарго ЕС на динамику внешней торговли России, повышенных инфляционных ожиданий и ожидаемого прекращения действия временных дезинфляционных факторов», — предупредили в Евразийском банке развития.

28 ноября предприниматель Олег Дерипаска заявил об опасениях по поводу возможного «скукоживания» российской экономики из-за денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Ее особенности могут привести к отсутствию потребительского спроса, в результате чего восстановление производства в стране после ввода международных санкций окажется под угрозой срыва.