Депутат Рады Герус: Украина не сможет покрыть потребности в электричестве за счет импорта

Глава комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус в эфире телеканала «Рада» заявил, что импорт электроэнергии из западных стран не поможет возместить необходимый Украине объем электроэнергии.

«В час пик Украина потребляет около 16 тыс. мегаватт. Импортировать мы можем менее 10% данного объема, поэтому одним импортом мы не можем закрыть наши потребности», — сказал он.

По словам Геруса, импорт не может полностью исправить ситуацию, но делает промежутки отсутствия электроэнергии более короткими.

Депутат отметил, что наиболее тяжелая ситуация с электроэнергией фиксируется в центральной части и на северо-востоке Украины.

Ранее обозреватель издания The Guardian Саймон Шлегель заявил, что Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний.

Как упомянул Шлегель, украинские поставщики энергии утверждают, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе все более продолжительными.