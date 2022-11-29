ЦБ рассматривает возможность предоставления льгот при инвестициях в российские активы

Центробанк рассматривает возможность предоставления льгот инвесторам при вложениях в российские активы. В то же время валютный регулятор не считает целесообразным оказывать государственную поддержку инвестиций граждан в зарубежные активы, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материал доклада об основных направлениях развития финансового рынка до 2025 года.

Валютный регулятор также рассматривает возможность развития канала прямых продаж эмитентами россиянам облигаций и акций для долгосрочных вложений в режиме «купил и держи», говорится в материале.

24 ноября Центробанк обвинил популярный мессенджер Telegram в манипулировании рынком акций. Речь шла об увеличении числа публикаций с призывами мотивировать пользователей совершать однонаправленные операции с определенной ценной бумагой на организованных торгах.

Подобная практика получила название Pump & Dump. Серию соответствующих постов аналитики валютного регулятора зафиксировали в «PInvest Group Chat» в Telegram.