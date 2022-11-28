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Компания «Молдовагаз» объявила о доплате «Газпрому» $20,5 млн аванса за ноябрь

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» перечислила российскому энергохолдингу «Газпром» $20,49 млн задолженности за поставки топлива в ноябре. Общая сумма выплат по итогам последнего месяца осени составила $41,9 млн, сообщил глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«АО «Молдовагаз» обеспечило перечисление ПАО «Газпром» указанной задолженности ($20,49 млн — «Газета.Ru»), тем самым исполнив свои платежные обязательства по авансу (по новым объемам) перед поставщиком природного газа», — написал Чебан.

По его словам, итоговый размер выплат Молдавии за ноябрь увеличился из-за изменения структуры потребления газа на правом берегу Днестра. В результате суммарный объем использования природного топлива в республике вырос почти вдвое — с изначальных 52,11​ кубометра до 102 млн кубов. Однако несмотря на этот фактор, местная энергокомпания сумела покрыть перед «Газпромом» требуемую сумму задолженности.

24 ноября парламент Молдавии одобрил соглашение о гранте от США для «снижения зависимости от РФ». Власти республики получат от Штатов дополнительную финансовую помощь в размере $19,5 млн для обеспечения энергетической безопасности. После предоставления дополнительного финансирования Молдавия получит от США в общей сложности $172,7 млн.

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