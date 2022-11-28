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Кабмин Норвегии сообщил о выделении 2 млрд крон на закупку газа для Украины

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Правительство Норвегии сообщило о подписании соглашения о выделении более $86 млн на закупку газа для Украины предстоящей зимой и еще более $43 млн для ремонта инфраструктуры электроснабжения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

По его информации, в данный момент глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт находится в Киеве с визитом.

«С собой в Киев министр иностранных дел привезла недавно подписанное соглашение о поддержке Норвегии в размере 2 миллиардов норвежских крон на покупку газа, чтобы помочь Украине пережить зиму», — сказано в сообщении.

Также, как отмечает пресс-служба кабмина, 1 млрд крон будет направлен на ремонт электроснабжения и другой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит около $14 млн на поддержку тренировочной миссии Евросоюза по подготовке Вооруженных сил Украины.

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