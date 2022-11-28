В Польше рассказали об ультиматуме ЕС по вопросу лимита цены на газ

Страны Евросоюза поставили Еврокомиссии «своего рода ультиматум» по вопросу установления лимита цены на газ. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, слова которой приводит РИА Новости.

Комментируя предложение Еврокомиссии по созданию в ЕС временного механизма корректировки рынка газа в качестве меры для борьбы с энергетическим кризисом, министр заявила, что в текущем виде (275 евро за мегаватт час) его «лучше было бы его не вводить и не посылать рынку сигнал европейской беспомощности и бездействия комиссии».

«Так этот документ нужно воспринимать», — добавила Москва.

Она отметила, что Польша создала инициативную группу и ведет «интенсивную» работу по этому вопросу совместно с Бельгией, Италией и Грецией, что позволит переработать документ и представить его на голосование. По ее словам, на последней министерской встрече в Брюсселе большинство стран ЕС отказались голосовать «по вопросу документа на тему газовой солидарности», который она назвала «очень важной платформой для совместных закупок газа и по вопросу распоряжения упрощающего процедуры при инвестициях в возобновляемые источники энергии», потому что приоритетом для блока сейчас является лимит цены на газ.

«Европейские страны поставили комиссии своего рода ультиматум, что будут голосовать над этими двумя документами в момент, когда на столе будет рациональный, осмысленный документ с максимальной ценой на газ», — пояснила министр.

ЕС планировал ограничить цены на газ, чтобы избежать новой волны подорожания энергоносителей, как это происходило летом. Однако этот план попал под огонь критики. Некоторые страны Евросоюза (ЕС) посчитали предложенную сумму слишком большой, другие же просто не захотели вмешательства в ценообразование на энергорынке, писала газета Financial Times.