В стройиндустрии заявили о нарастающем дефиците квалифицированных специалистов

Большинство участников рынка заявили о нарастающем дефиците кадров из-за антироссийских санкций и отъезда трудовых мигрантов на родину. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group.

Самой острой проблемой для отрасли является нехватка квалифицированных специалистов и рабочей силы: 90% респондентов ожидают в ближайшие полгода только ухудшения ситуации. При этом в 2022 году дефицит работников обострился из-за геополитического фактора и частичной мобилизации, отметили в публикации.

В газете указали, что впервые дефицит работников в стройотрасли произошел в разгар пандемии коронавируса, так как трудовые мигранты стали массово уезжать на родину. Сейчас же спрос на рабочую силу высок и в родных странах трудовых мигрантов. Кроме того, перенос различных проектов ряда компаний из России в страны СНГ привел к тому, что спрос на рабочие кадры в этом регионе вырос.

Аналитики посчитали, что сейчас дефицит работников в России может составлять до 20-25%, в частности наблюдается острый дефицит инженеров. При этом некоторые эксперты указали, что дефицит можно перекрыть за счет работников с присоединенных к России территорий и подготовки своих кадров. Однако за короткий срок это сделать не получится, так как для подготовки специалистов требуется определенное время.

В конце декабря прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повышение производительности труда на 20% в строительной отрасли, испытывающей дефицит кадров, поможет высвободить 1 млн рабочих. По мнению Хуснуллина, с помощью цифровизации можно затратить небольшие усилия, а получить эффект, кардинально меняющий всю отрасль.