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Названы вклады, откуда нужно срочно забрать деньги

Финансист Валишвили рассказала, куда можно и нельзя сейчас вкладывать деньги

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На фоне нестабильности рынка акций и сложностей с «недружественными» валютами лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран. Такое мнение агентству «Прайм» высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

При выборе акций, советует эксперт, стоит присмотреться к бумагам компаний со стабильным спросом, например, ретейлерам.

Средства можно вложить в государственные или корпоративные облигации. Валишвили посоветовала обратить внимание на облигации с дисконтом или в валютные активы дружественных государств.

При этом финансист добавила, что, если у человека сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, «избавляться от них в настоящее время нецелесообразно».

Ране начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий рассказал «Газете.Ru», что россиянам не следует спешить открывать вклады на большие сроки, лучше выбирать банковские депозиты на три или шесть месяцев. Это связано с тем, что в ближайшие месяцы доходность вкладов может вырасти из-за ситуации на долговом рынке.

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