Стано заявил, что в ЕС рассмотрят просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT

Европейский союз рассматривает возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к международной платежной системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

По его словам, в Евросоюзе «должным образом приняли к сведению претензии» Российской Федерации относительно роли данного банка в сделках, связанных с сельским хозяйством и продовольствием, «а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT».

«Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны», — сказал Стано.

Он также указал, что любая поправка к мерам Европейского союза должна быть единогласно принята странами — членами Совета ЕС, а меры Евросоюза предполагают отступление от санкций, позволяющие операторам ЕС иметь дело с российскими банками, против которых были введены рестрикции.

Стано добавил, что по-прежнему открыто достаточное количество платежных каналов, так как большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT, в том числе крупные финансовые институты, такие как Газпромбанк.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявлял, что переговоры по разблокировке экспорта из России в рамках продуктовой сделки, в том числе по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT, идут, но медленно.