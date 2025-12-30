Размер шрифта
Путин считает необходимым уравнять поддержку бойцов СВО и защитников приграничья

Путин: участники СВО и бойцы прифронтовых регионов одинаково защищают россиян
Григорий Сысоев/РИА Новости

Между участниками специальной военной операции (СВО) и защитниками в приграничных регионах нет никакой разницы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой на телеканале «Россия 24».

«Люди выполняли задачи по защите России», — отметил глава государства.

Владимир Путин также считает необходимым поддержать тяжело раненых бойцов. Он подчеркнул, что все военнослужащие без исключения выполняют одну и ту же задачу — защищают страну.

Президент России отметил, что в этом случае задача властей обеспечить им равный подход к мерам поддержки.

Во время прямой линии, которая состоялась 19 декабря, главе государства озвучили проблему, когда военные, заключившие контракт до начала СВО, а потом продолжившие свою службу в рамках специальной военной операции, не получают все необходимые меры поддержки. Путин был удивлен явным пробелом в законодательстве и пообещал разобраться с этой проблемой.

Ранее Путин пообещал проследить за ситуацией с выплатами семьям ветеранов СВО.

