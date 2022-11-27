«ЦИАН.Аналитика»: в России снизилась стоимость аренды квартир

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России снизилась на 1% и составила 21,7 тыс. рублей в месяц. Цена аренды двухкомнатных объектов недвижимости сократилась на 3%, до 31,9 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «ЦИАН.Аналитика».

«Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 21,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31,9 тыс. руб. За месяц показатели сократились на 1% и 3% соответственно», — говорится в материале.

Среди основных причин снижения стоимости аренды квартир в России — растущий объем предложения на рынке недвижимости, а также обострение конкуренции за потенциальных арендаторов. При этом разброс цен в зависимости от региона остается высоким, отметил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

«Разброс значений от города к городу очень велик — это свидетельствует об изменении структуры предложения, характерном для повышенной турбулентности. В период неопределенности агенты придерживаются разной политики: часть — активно выводят предложения на площадку, другие сокращают объем. Колебания влияют на средние показатели», — пояснил он.

30 октября аналитики компании «ЦИАН.Аналитика» заявили, что средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в 16 крупных российских городах по итогам октября снизилась на 3%. Это обусловлено сокращением спроса граждан на такой вид услуг на рынке недвижимости.