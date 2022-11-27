Нацбанк Украины пообещал США прекратить выпуск гривны в 2023 году

Национальный банк Украины не будет проводить эмиссию гривны в следующем году в целях сохранения возможности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз украинского регулятора.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный после встречи с послом США в Киеве Бриджит Бринк, речь идет о «качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов».

«Это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ», — подчеркнул он.

Пышный отметил, что бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования.

С 24 февраля по 25 ноября эмиссия гривны составила почти 364,5 млрд. Нацбанк вбрасывал эмиссионные деньги в экономику через выкуп облигаций внутреннего госзайма у Минфина, это было запрещено регулятору ранее и противоречит требованиям МВФ. Это привело к резкому снижению курса украинской национальной валюты и росту инфляции.

В настоящее время Нацбанк требует от государственных и частных банков и иностранных инвесторов покупать военные облигации, несмотря на невыгодные ставки. Пышный провел серию встреч с банкирами и руководителями структур с иностранным капиталом, в ходе которых призвал их убедить иностранных акционеров на покупку облигаций внутреннего госзайма.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины за неделю провел эмиссию 30 млрд гривен.