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Французский профессор Бланшар: протекционистские меры США грозят торговой войной с ЕС

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Francois Lenoir/Reuters

Французский специалист по макроэкономике, профессор Оливье Бланшар заявил в интервью Le Monde, что меры, которые планируют осуществлять власти США для привлечения европейских компаний, угрожают повлечь новую торговую войну.

По его словам, предусмотренные правительственными программами США субсидии для привлечения компаний вызывают «серьезное беспокойство».

«Я опасаюсь сценария торговой войны. <...> В случае, если заводы будут закрывать производство, чтобы перебазироваться в Соединенные Штаты, Франция и другие страны примут ответные меры для защиты своей индустрии», — сказал он.

Ранее CCTV сообщало, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями европейского бизнеса стала сигналом для США о том, что Европа будет защищать свои интересы.

В начале недели, как отмечается в публикации, Макрон устроил банкет для французских предпринимателей.

Как указывается в материале, европейские политики обеспокоены тем, что местный бизнес переберется в США, так как там стабильные цены на энергоносители и щедрые субсидии от американского правительства.

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