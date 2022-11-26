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Эксперт РАН Широв заявил, что нынешний кризис в российской экономике продлится полтора года

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Klaus Ohlenschlager/Global Look Press

Нынешний кризис в российской экономике продлится примерно полтора года. При этом отсчет кризису пошел со второго квартала 2022 года, приводит слова директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (РАН) Александра Широва РИА Новости.

«По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года. Отсчет кризису пошел со второго квартала нынешнего года», — заявил Широв.

В настоящее время, по его словам, Россия переживает пиковый период кризиса. В дальнейшем негативные эффекты масштабных международных санкций будут сглаживаться.

«Понимаете, нельзя «на раз-два-три» обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли <....> Так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить. Без социально-экономических катаклизмов – без резкого роста безработицы, резкого падения доходов населения», — заключил Широв.

23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о стабилизации российской экономики после введения международных санкций. По его словам, по итогам 2022 года ВВП страны должен снизиться менее чем на 3%. Однако в будущем необходимо рассматривать различные варианты развития глобального кризиса, в том числе его дальнейшее усиление.

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