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Шольц заявил об утверждении кабмином пакетов мер по снижению цен на энергоносители в ФРГ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, включая газ и электричество. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца приводит РИА Новости.

«Кабинет министров утвердил важное решение в циркулярном порядке: мерам по снижению цен на газ, электричество и тепло быть. Мы введем лимитные цены на энергию, чтобы граждане справились с новыми вызовами», — заявил Шольц в ходе выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн.

В декабре утвержденные правительством Германии пакеты мер внесут для дальнейшего согласования в бундестаг (парламент) и Бундесрат (законодательный орган ФРГ). Это делается с целью как можно более скорого принятия соответствующих мер на высшем уровне, уточнил Шольц.

Ограничения цен на энергоносители должны затронуть представителей малого и среднего бизнеса Германии, а также местные домохозяйства. Изначально меры должны были вступить в силу в марте 2023 года. Однако кабинет министров ФРГ принял решение, что они будут иметь обратную силу и начнут действовать уже с января.

6 ноября агентство Reuters сообщило о намерении властей Германии потратить €83,3 млрд на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году. Денежные средства планируется потратить из бюджета ранее одобренного плана защиты экономики в €200 млрд.

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