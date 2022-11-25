Суд в Германии постановил раскрыть компании, достраивавшие «Северный поток — 2»

Конституционный суд Германии не стал отклонять иск с требованием раскрыть названия компаний, задействованных в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда «Защита климата и окружающей среды MV».

Как отметили в фонде, по решению суда теперь придется озвучить названия компаний из федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Отмечается, что этим компаниям не в чем винить себя, они работали на законных основаниях, доверяли региональному парламенту и правительству земли, которые обещали защиту от санкций США. Из-за решения суда этим предприятиям придется опасаться «публичных нападок и экономическим трудностей».

Иск против фонда «Защита климата и окружающей среды MV» подали немецкие издания Bild и Die Welt, они потребовали раскрыть названия компаний, участвовавших в завершении проекта «Северный поток — 2».

Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Ряд немецких политиков раскритиковали создание фонда, утверждая, что региональные власти действуют в интересах Москвы и «Газпрома», так как среди его целей значился «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в ФРГ отказались принимать газ по второй нитке трубопровода «Северный поток — 2» после произошедших на нем взрывов.