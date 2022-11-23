SEC оштрафовала Goldman Sachs на $4 млн за несоблюдение принципов ESG-фондов

Подразделение инвестбанка Goldman Sachs (GS) по управлению активами заплатит в качестве штрафа $4 млн за нарушения в области работы своих ESG-продуктов. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В SEC отметили, что в период с апреля 2017 года по февраль 2020 года GS не следовал ряду своих же правил, обозначенных при продаже инвестиционных продуктов, которые, по его словам, были направлены на исполнение повестки ESG.

При этом в GS существуют такие правила, согласно котором его инвестиционные аналитики должны использовать соответствующий список требований, по которым можно включать ценные бумаги тех или иных компаний в работу фондов. Однако эта работа не велась добросовестно. Кроме того, зачастую в работу включались акции тех компаний, которые не до конца соответствовали указанной повестке ESG. Например, некоторые зарабатывали на продаже спиртного или табака.

17 ноября издание РБК со ссылкой на письмо из внутренней рассылки организации писало, что топ-менеджер российского филиала одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Тимоти Толкингтон, который в последнее время фактически оставался основным руководителем структуры, покинет свой пост и компанию.

До этого сообщалось, что одиннадцать крупнейших мировых банков и брокерских фирм, включая Goldman Sachs Group, выплатят штрафы на общую сумму $1,125 млрд за использование их сотрудниками запрещенных приложений для обмена сообщениями.