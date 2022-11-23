Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

SEC оштрафовала Goldman Sachs на $4 млн за несоблюдение принципов ESG-фондов

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Подразделение инвестбанка Goldman Sachs (GS) по управлению активами заплатит в качестве штрафа $4 млн за нарушения в области работы своих ESG-продуктов. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В SEC отметили, что в период с апреля 2017 года по февраль 2020 года GS не следовал ряду своих же правил, обозначенных при продаже инвестиционных продуктов, которые, по его словам, были направлены на исполнение повестки ESG.

При этом в GS существуют такие правила, согласно котором его инвестиционные аналитики должны использовать соответствующий список требований, по которым можно включать ценные бумаги тех или иных компаний в работу фондов. Однако эта работа не велась добросовестно. Кроме того, зачастую в работу включались акции тех компаний, которые не до конца соответствовали указанной повестке ESG. Например, некоторые зарабатывали на продаже спиртного или табака.

17 ноября издание РБК со ссылкой на письмо из внутренней рассылки организации писало, что топ-менеджер российского филиала одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Тимоти Толкингтон, который в последнее время фактически оставался основным руководителем структуры, покинет свой пост и компанию.

До этого сообщалось, что одиннадцать крупнейших мировых банков и брокерских фирм, включая Goldman Sachs Group, выплатят штрафы на общую сумму $1,125 млрд за использование их сотрудниками запрещенных приложений для обмена сообщениями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть