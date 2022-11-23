Минфин США не включит в предельную цену на нефть из России расходы на ее транспортировку

Соединенные Штаты Америки не станут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку сырья, а также услуги страхования. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на содержание документа министерства финансов США.

В американском Минфине отметили, что «расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену» на нефть из России, их следует указывать отдельно и коммерчески обосновывать.

Также в документе указали, что после существенной переработки российской нефти за пределами государства относящиеся к потолку цен меры не станут применять в отношении этого сырья.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены объявить уровень введения ценового предела для российской нефти 23 ноября.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. По поводу ограничения цен на газ стороны так и не договорились.