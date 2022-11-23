Банковский специалист рассказала как правильно поступить с фальшивыми банкнотами

Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что при обнаружении фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк.

Она добавила, что подделка изымается без компенсации владельцу.

Чтобы избежать таких ситуаций эксперт посоветовала внимательно проверять полученные купюры и избегать обмена валют в подозрительных пунктах.

В начале ноября житель Москвы заказал суши и попал в изолятор почти на два дня. Молодого человека заподозрили в обороте фальшивых купюр, так как банкноты, которыми он расплатился с курьером, оказались поддельные.

До этого в Москве неизвестные ограбили банкомат с помощью фальшивых купюр.