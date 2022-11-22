В сети появилось видео с разрушенными «Северными потоками»

Продюсер телеканала «Би-би-си» опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором видны разрушения «Северных потоков» после диверсии. По его информации, на одном из участков трубопроводов было оторвано 50 метров трубы.

Отмечается, что для восстановления газопроводов потребуются масштабные ремонтные работы.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

29 октября Минобороны РФ заявило, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании по подрыву «Северных потоков».

Позднее глава британской службы контрразведки Британии МИ-5 Кен Маккаллум высказал мнение, что заявления о возможной причастности Британии к инцидентам с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» не соответствуют действительности.