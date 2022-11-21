ЦПК: Зеленский нарушил требование ЕС, отменив пожизненный финмониторинг политиков

Президент Украины Владимир Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг в отношении политиков и высших должностных лиц. Глава государства подписал соответствующий закон, сообщает в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

«Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками», — сказано в заявлении ЦПК.

Таким образом власти Украины нарушили одно из семи требований для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз, указали в организации.

В ЦПК уточнили, что речь идет об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц. Такие лица теперь будут находиться под наблюдением в течение трех лет после освобождения от должности. Экс-политики смогут дождаться, когда пройдут три года, и легализовать любые средства, отметили в организации.

Как считают в ЦПК, решение украинских властей об отмене системы финансового мониторинга, «фактически заблокировало переговоры о вступлении Украины в ЕС».

Ранее Зеленский заявил, что на Украине больше нет никакой коррупции и не будет.