ЦБ определил, в каких случаях возможен вывоз за рубеж наличной валюты свыше $10 тысяч

Банк России определил условия для вывоза наличной иностранной валюты свыше $10 тысяч за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как определил совет директоров регулятора, вывозить «изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена» смогут уполномоченные банки и государственная корпорация ВЭБ.РФ.

В ЦБ пояснили, что при условии обратного ввоза в Россию такой же суммы достаточно будет уведомить регулятор о планируемой операции. Получать разрешение Центробанка потребуется для вывоза ветхих купюр или если не предусмотрен последующий ввоз наличной иностранной валюты в таком же объеме.

ВЭБ.РФ и уполномоченные банки также смогут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты в случаях, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением кредитов. При этом в ЦБ подчеркнули, что такая возможность будет дана только при условии обратного ввоза такой же суммы.

Вывоз «налички» иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности и предоставления или возврата займов не предусмотрен, так как поступление наличной иностранной валюты в РФ ограничено из-за санкций.

Ранее сообщалось, что объем валютных кредитов россиян уменьшился до минимума с 2015 года.