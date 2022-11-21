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Риелторы заявили о росте предложения новостроек в Московском регионе на 36% в октябре

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

По сравнению с показателями в начале 2022 года в октябре размер предложения новостроек в Московском регионе поднялся на 36%. Об этом «Ленте.ру» заявили аналитики компании VSN Realty.

«Число новостроек в продаже значительно увеличилось. Кроме того, средневзвешенная стоимость квадратного метра в бизнес-классе по сравнению с 2021 годом увеличилась на 13 процентов, комфорт-класса — на пять процентов», — отметили аналитики.

По словам экспертов, бизнес-класс за последние три месяца поднялся в цене на 2%, а комфорт-класс подешевел на 1%. При этом в октябре квадратный метр в новостройках бизнес-класса стоил 414,5 тыс. рублей, в в комфорт-классе – 260,5 тыс. рублей.

Аналитики посчитали, что квартиры и апартаменты бизнес-класса в Московском регионе в октябре в среднем стоили 24,7 млн рублей, а в комфорт-классе – 12,1 млн рублей.

Ранее в понедельник РБК со ссылкой на исследование агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate писал, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы за январь — октябрь 2022 года купили 557 квартир в элитных новостройках, что на 46% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (заключили меньше на 1023 сделки).

До этого агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по Москве сообщило, что на первичном рынке жилой недвижимости в Москве зарегистрировали 4,6 тыс. сделок в октябре 2022 года, что на 40% меньше относительно

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