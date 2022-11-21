В Испании сахар подорожал за год на 42,8%

Цены на сахар в Испании выросли на 42,8% относительно октября 2021 года. Об этом написала газета El Pais со ссылкой на данные испанского Национального института статистики (INE).

«В 2021 году нам было запрещено использовать химикаты, что привело к росту цен из-за впервые в истории такого низкого уровня производства (сахара)», — сказал президент сельскохозяйственного объединения Asaja Донансиано Духо.

Глава одного из крупных заводов по производству сахара в стране Луис Сальво, в свою очередь, связал рост цен с увеличением расходов на топливо и электроэнергию, которые требуются при производстве сахара.

Также газета пишет, что цены на сахар выросли по всему Евросоюзу (ЕС), который является крупнейшим в мире производителем свекольного сахара. В 2019 году, по данным Европейской комиссии (ЕК), цена за тонну продукта составляла €320, а в сентябре 2022 года повысилась до €512.

Во второй половине августа украинская ассоциация производителей сахара «Укрцукор» сообщила об остановке в стране 10 заводов из-за цен на газ. Тогда заместитель директора Гнидовского сахарного завода Александр Никишин сказал, что на предприятии «не опускают руки».