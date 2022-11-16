Дерипаска заявил о грядущих изменениях в мировой финансовой системе в ближайшие 3-4 года

В ближайшие три-четыре года ведущее место американского доллара в мировой финансовой системе может оказаться под угрозой. Многие рынки и трейдеры будут постепенно переходить на расчеты в менее рискованных денежных единицах, написал российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Инвесторы будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры — другие схемы расчетов, без долларовых рисков», — предположил Дерипаска.

В качестве возможных альтернатив американскому доллару он назвал расчеты в криптовалютах и китайских юанях. В то же время значительный госдолг США в обозримом будущем будет оказывать все большее давление на финансовую систему Штатов, указал бизнесмен.

«Я не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем $1,2 трлн (долг — $31 трлн) его можно будет продолжать наращивать без подъема стоимости привлечения до 5%», — заключил он.

При этом дефолт Министерства финансов США, с большой долей вероятности, в ближайшие годы не произойдет. Но ощущение уязвимости на американском рынке казначейских облигаций становится все более заметным. Любые продолжительные проблемы или обвал цен будут иметь глобальные последствия, отражаясь рикошетом на акциях, корпоративных облигациях и валютах, предостерег Дерипаска.

27 сентября агентство Bloomberg сообщило о начале борьбы самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — и американского доллара за звание самого прибыльного актива в третьем квартале 2022 года. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 и котировки доллара с конца июня выросли на 7,3%, тогда как акции, облигации и золото, напротив, потеряли в цене.