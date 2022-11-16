Экономист Смирнов допустил рост цен на нефть до $100 за баррель в 2023 году

В 2023 году цены на нефть продолжат расти и смогут достичь отметки $100 за баррель из-за вероятности резкого снижения объемов предложения сырья на глобальном рынке в связи с международными санкциями против России. Слова доктора экономических наук Евгения Смирнова приводит «Лента.ру».

«В следующем году мировые цены на нефть продолжат расти. Однако этот рост будет незначительным, до 100 долларов за баррель. Этого будет недостаточно, чтобы «отпугнуть» спрос», — заявил Смирнов.

По его словам, замедление мирового спроса на нефть будет компенсировано растущим дефицитом на других рынках энергетического сырья — в том числе газа и угля.

«Возможностей по замещению между разными видами энергетического сырья будет все меньше, поскольку рынки газа и угля также испытывают дефицит, и спрос на нефть продолжит своей рост уже в 2023 году», — заключил Смирнов.

14 ноября организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,5 млн б/с. В то же время среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрос на нефть в 2022 году вырастет на 1,3 млн б/с и достигнет 46,1 млн б/с.