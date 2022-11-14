GS Group: Huawei нарастила поставки смартфонов в Россию впервые с 2019 года

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

По итогам первых девяти месяцев текущего года китайская компания Huawei нарастила объемы поставок смартфонов в Россию. Ее доля на рынке составила 2,8% против около 1% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GS Group.

«Huawei увеличила поставки смартфонов в РФ впервые с 2019 года <....> За девять месяцев 2022-го в Россию импортировано более 500 тыс. смартфонов, причем основная часть поставок пришлась на третий квартал. Доля вендора в поставках смартфонов за три квартала достигла 2,8%, тогда как годом ранее составляла только 1%», — говорится в материале.

В итоге Huawei опередила по объемам импорта в Россию двух других китайских конкурентов — ZTE и Honor. Это было обусловлено прекращением поставок с их стороны еще в марте 2022 года. За девять месяцев доля ZTE и Honor в суммарном объеме российского импорта составила по 1,5%, уточняется в статье.

Несмотря на рост поставок Huawei, российский рынок смартфонов в текущем году так и не восстановился от кризиса, вызванного международными санкциями против Москвы. По итогам девяти месяцев 2022 года в страну было ввезено гораздо меньшее число смартфонов в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, добавили в GS Group.

«Всего за девять месяцев в Россию было ввезено 19 млн смартфонов на 364 млрд руб., что на 23% меньше в штуках, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года», — заключили аналитики.

14 октября газета «Ведомости» со ссылкой на исследование OneFactor сообщила о четырехкратном падении объемов продаж новой модели смартфонов Apple iPhone 14 в России в сравнении с продажами iPhone 13 в прошлом году. В 2022 году iPhone 14 приобрели только 53 тыс. россиян.

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