«Финмир»: промежуточные выборы в США могут привести к быстрому росту курса доллара

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

После подсчета голосов по итогам промежуточных выборов в конгресс США может произойти очень быстрое укрепление американского доллара. Такое мнение в разговоре с «Российской газетой» выразил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Однако, по словам собеседника издания, может произойти иная ситуация.

Эткинд отметил, что по итогам подсчета голосов избирателей в нижней палате конгресса — палате представителей — с уверенностью почти в 100% наибольшее количество мест получат республиканцы. Какой расклад сил окажется в верхней палате — сенате — пока сложно оценить.

Если весь парламент перейдет под контроль Республиканской партии, стоит ожидать ужесточение контроля расходов государственного бюджета. Это может привести к ослаблению ряда положений санкционной политики в отношении Москвы. Например, могут разрешить поставки углеводородов из России. В результате до конца 2022 года рубль может начать расти.

Ранее 13 октября телеканал CNN спрогнозировал, что Демократическая партия США получит 50 мест в сенате и таким образом сохранит контроль над верхней палатой конгресса.

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