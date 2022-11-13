Соучредитель криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид лишился всего состояния в $16 млрд

close
100%
Reuters

Cоучредитель и бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид лишился всего своего состояния в $16 млрд, что стало одним из крупнейших в истории потерь состояния. Об этом пишет Bloomberg.

11 ноября криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве, и все активы, принадлежавшие Бэнкман-Фриду, обесценились. По данным Bloomberg, на пике его состояние оценивалось в $26 млрд, а в начале недели оно составляло почти $16 млрд.

По данным Reuters, основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств торговой компании Bankman-Fried Alameda Research, $2 млрд из которых пропало. По словам одного из собеседников агентства, исчезло около $1,7 млрд. Второй источник Reuters оценил пропавшие средства в $1–2 млрд.

Агентство писало, пропажа была обнаружена 6 ноября, когда Сэм Бэнкман-Фрид предоставил топ-менеджерам биржи финансовые отчеты, в которых, по словах источников Reuters, не было указано, куда были отправлены средства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть