В Греции заявили, что в ЕС не могут договориться по введению механизма цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) могут не прийти к соглашению на встрече в конце ноября по поводу введения механизма, который снизит цены на газ в регионе. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, передает ТАСС.

«Европа, к сожалению, показывает отсутствие смелости в том, чтобы приступить к реализации решительных мер по снижению цены на природный газ на континенте. Поэтому я не уверен, что у нас в конечном итоге будет этот механизм», — отметил Скрекас.

По его словам, в вопросе общего рынка газа Греция всегда поддерживала подобное предложение. То есть такие закупки являются механизмом, который корректирует цены в раках ежедневных сделок. При этом все эти меры должны сочетаться как с ограничением цен на газ, так и с динамическим коридором.

Он добавил, что многие государства не смогут долго выделять средства для снижения цен на газ для домохозяйств и предприятий, так как это, в итоге, создало бы дисбаланс между странами-членами ЕС.

9 ноября глава Министерства финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что Европейский союз (ЕС) собирается надавить на Германию для того, чтобы та поддержала установление потолка цен на газ из России. По его словам, объединенный подход европейских стран к ценообразованию окажет положительное воздействие на бюджеты. Кроме того, благодаря этому самые богатые страны региона будут в куда лучшем положении, чтобы в будущем субсидировать отрасли, потребляющие больше всего энергии.