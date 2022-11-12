Глава Минфина США заявила, что отказ от повышения потолка госдолга создаст стране угрозу

Если конгресс США не поддержит очередное повышение потолка государственного долга страны, это создаст гигантскую угрозу для финансовой системы Соединенных Штатов Америки. Такое предупреждение сделала министр финансов Джанет Йеллен, написало агентство Reuters.

«Если не сделать это (не поднять потолок государственного долга), то это станет гигантской угрозой для страны. И совершенно безответственно ставить под угрозу кредитный рейтинг Америки и функционирование наиболее важного финансового рынка», — сказала она.

Так глава американского Минфина прокомментировала ситуацию, при которой контроль над верхней и нижней палатами конгресса США по итогам состоявшихся промежуточных выборов может достаться двум разным партиям.

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых избирались все 435 членов палаты представителей конгресса США и треть его сената.

В конце декабря 2021 года президент США Джозеф Байден подписал закон об увеличении предела госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Тогда Йеллен заявила, что если бы конгресс не поддержал проект, случилась бы нехватка средств на финансирование работы правительства.

В первой половине октября пресс-служба Минфина США сообщила, что государственный долг страны впервые в истории превысил $31 трлн.