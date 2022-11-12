Bloomberg: «Газпром» позволил сохранить российский бюджет профицитным

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Anton Vaganov/Reuters

Увеличение налоговых поступлений от российской государственной энергетической компании «Газпром» позволило сохранить профицит федерального бюджета в октябре, написало агентство Bloomberg.

Как пишет издание со ссылкой на данные российского Минфина, профицит бюджета за первые 10 месяцев 2022 года достиг 128,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше профицита в 54,7 млрд рублей, зафиксированного месяц назад.

Нарастить показатель удалось благодаря дополнительным нефтегазовым доходам в размере 435,1 млрд рублей. Их заплатила госкорпорация в виде налога на добычу полезных ископаемых после роста цены на топливо.

Во второй половине июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минфин собирается внепланово забрать у «Газпрома» 416 млрд руб. в качестве внепланового однократного повышения налога на добычу полезных ископаемых в 2022 году.

На этой неделе газета «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанные на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС), написала, что в консолидированный бюджет России в сентябре 2022 года поступило на 41,4% меньше налогов относительно марта этого же года.

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