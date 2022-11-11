Евросоюз снизил зависимость от российского газа на 33% за счет сжиженного природного газа

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Импорт газа из России в Евросоюз (ЕС) за октябрь составил 7% при том, что в прошлые годы этот показатель находился на уровне 40%. То есть альянсу удалось сократить зависимость от Москвы по части поставок топлива на 33%. Информация об этом содержится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

«Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ (сжиженного природного газа)»,— указали из прогнозе.

Отмечается, что импорт СПГ стал привлекательным из-за повышения цен на газ. В основном регион покупал сжиженный природный газ у Соединенных Штатов Америки.

Накануне издание РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler сообщило, что страны ЕС нарастили закупки СПГ до 105 млрд кубометров от различных экспортеров. Объем покупок увеличили для замещения резко сократившихся поставок российского трубопроводного топлива.

В середине октября министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что США необходимо отправлять СПГ в Европу по более приемлемым ценам, чем сейчас.

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