Курс евро поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро усиливает рост в ходе торгов 11 ноября и колеблется около отметки в 62 рубля впервые с 27 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На «Форексе» курс евро приблизился к 1,03 доллара, прибавляя чуть менее 1%.

Расчетами «завтра» курс европейской валюты на 15:35 мск рос на 66 копеек, до 62 рублей ровно. Курс доллара же снижался на 12 копеек, до 60,41 рубля.

Сообщалось также, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже кратковременно опускался ниже 60 рублей, до 59,98 рубля. Это произошло впервые с 6 октября, однако ближе к разгару дневной сессии котировки отыграли утренний спад.

Курс евро поднимался на 0,83% — до 61,72 рубля.

Ранее экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака заявлял, что любой прогноз курсов евро и доллара к концу года зависит от продолжительности боевых действий на Украине и перспективы введения новых санкций. По словам аналитика, курсы вряд ли ждут резкие и неожиданные скачки.

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