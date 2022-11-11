Bloomberg: инфляция на Украине превзошла все ожидания и достигла шестилетнего максимума в 26,6%

close
100%
Evgen Kotenko/Reuters

На Украине цены на продукты питания, включая яйца, овощи и фрукты, разогнали уровень инфляции до шестилетнего максимума в 26,6% в годовом выражении. Об этом сообщает Bloomberg.

«Цены на продовольствие привели к росту годовой инфляции в октябре до шестилетнего максимума в 26,6%, превысив оценки экономистов. Предприятиям, пострадавшим от российской спецоперации, грозит мрачное будущее», — говорится в материале.

Местные производители яиц и фермеры указали на сильные повреждения хозяйств из-за обострения конфликта в стране. Если разрушенные объекты не удастся восстановить, то ситуация с поголовьем кур может стать еще опаснее.

«Если мы не сможем обновить поголовье кур, в следующем году произойдет еще большая катастрофа. Яиц не будет», — предостерег владелец UkrLandFarming, одного из крупнейших производителей яиц в Европе, Олег Бахматюк.

Резкий рост среднегодовой инфляции на Украине вызван рядом факторов. Среди ключевых — логистические трудности, дефицит различных товаров и продуктов питания из-за обострения конфликта в стране и другие, говорится в статье.

10 ноября министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что продолжение веерных отключений электроэнергии в украинских городах может привести к еще большему сокращению ВВП по итогам года. В октябре ВВП страны сократился на 39%, а в период с августа по сентябрь — на 35%. Без оказания финансовой помощи со стороны западных государств Киеву будет трудно справиться с негативными последствиями роста цен на энергоносители.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть