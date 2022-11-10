Маск уволил всех сотрудников отдела коммуникаций Twitter, оставив лишь одного

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, купивший социальную сеть Twiitter, уволил всех сотрудников отдела коммуникаций компании, кроме одного. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источники.

По их информации, также бизнесмен планирует исключить коммуникации из перечня приоритетных задач, что ранее было сделано в компаниях Tesla и SpaceX.

Как указало издание, в отделе коммуникаций Twitter работали сотрудники из разных стран мира. Данные об их общем количестве не приводятся.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Маск приказал с субботы, 29 октября, начать увольнения сотрудников Twitter.

За две недели, в течение которых миллиардер является владельцем Twitter, он сократил примерно половину всех сотрудников и практически всех топ-менеджеров. Кроме того, он повысил стоимость подписки Twitter Blue до $8 ежемесячно и добавил в нее голубую галку верификации. По словам Маска, он рассчитывает, что полученные от приобретения подписок средства будут составлять около половины всего дохода Twitter.

В октябре Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.